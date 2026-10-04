Un total de 130 estudiantes de CyL desarrollará su talento matemático en una nueva edición del proyecto EsTalMat

LEÓN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 130 estudiantes de Castilla y León desarrollará su talento matemático a través de los cursos del proyecto Estímulo del Talento Matemático' (EsTalMat).

Estos estudiantes participarán los días 24 y 25 de octubre en el campamento de inicio de curso en Béjar (Salamanca), según ha informado la Junta de Castilla y León a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El alumnado disfrutará de un fin de semana de actividades matemáticas y estará alojado en Llano Alto, en el entorno de la Sierra de Béjar, en un viaje que incluirá visitas a Béjar y Candelario.

Este programa pertenece al proyecto nacional de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y está organizado por la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán, una iniciativa en la que los jóvenes seleccionados profundizan en el desarrollo de sus habilidades.

Con el apoyo de la Junta, el programa busca identificar, acompañar y estimular durante dos años al alumnado con talento matemático, sin apartarlo de su entorno ni de sus amistades.

De esta forma, las sesiones, que se celebran siempre fuera del horario escolar, ofrecen experiencias de aprendizaje que van más allá de los libros de texto.