Un total de 150 personas visita el IES La Rambla de San Esteban de Gormaz la exposición 'Las chicas somos guerreras'. - TIERRAS SORIANAS DEL CID

SORIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Las chicas somos guerreras', impulsada por el programa Ciudad Ciencia y organizada en colaboración con la Asociación Tierras Sorianas del Cid y la Red PAME, ha concluido su estancia en el IES La Rambla de San Esteban de Gormaz tras recibir la visita de 150 personas entre alumnado y personas adultas en formación.

La muestra ha podido visitarse entre el 4 de mayo y el 15 de junio en las instalaciones del centro educativo y ha permitido acercar al alumnado una reflexión sobre el papel de las mujeres en la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, para ayudar a despertar vocaciones científicas entre las jóvenes del medio rural.

La exposición ha sido diseñada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dentro del proyecto europeo Hypatia, una iniciativa financiada por la Comisión Europea cuyo objetivo es fomentar las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre la población adolescente, con la incorporación además de una perspectiva de igualdad de género.

A través de ilustraciones actuales, contenidos accesibles y ejemplos reales de investigadoras, la muestra pone en valor la contribución de las mujeres al avance del conocimiento científico y tecnológico, al tiempo que invita a reflexionar sobre la importancia de eliminar barreras y estereotipos que puedan condicionar las decisiones académicas y profesionales de las jóvenes.

VISITAS GUIADAS

Durante las semanas en las que ha permanecido instalada en el centro, todos los grupos de Educación Secundaria Obligatoria del IES La Rambla realizaron visitas guiadas acompañadas de actividades didácticas específicamente diseñadas para trabajar los contenidos de la exposición desde diferentes materias. Además, también participó alumnado del Centro de Educación de Personas Adultas Doña Jimena.

En total se desarrollaron siete sesiones de trabajo con los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, así como con alumnado adulto, alcanzando una participación estimada de más de 140 personas. Desde el IES La Rambla destacan la buena acogida de la iniciativa y el interés mostrado por el alumnado, que pudo conocer de primera mano referentes femeninos vinculados a la investigación científica actual y reflexionar sobre la igualdad de oportunidades en ámbitos tradicionalmente masculinizados.

Por su parte, desde Tierras del Cid se valora especialmente la colaboración entre el programa Ciudad Ciencia, los centros educativos y la Red PAME, ya que iniciativas como esta permiten trabajar desde edades tempranas aspectos relacionados con la igualdad, la orientación profesional y la visibilización de referentes femeninos.

La actividad se enmarca también dentro de las acciones de sensibilización impulsadas por la Red PAME (Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora), financiada por la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es promover la empleabilidad, el emprendimiento femenino y la igualdad de oportunidades en el medio rural.