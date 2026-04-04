Un total de 19 alumnos con discapacidad de Castilla y León realizará prácticas con el apoyo de Fundación ONCE-Crue

Cartel de la decima edición del programa de prácticas laborales de la Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas. - FUNDACIÓN ONCE

VALLADOLID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 alumnos con discapacidad de las universidades de Castilla y León hará prácticas este año dentro del programa de Becas Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas, el cual pretende "mejorar la carrera profesional" de los universitarios con discapacidad a quienes "facilita el acceso a una primera experiencia laboral".

En su décima edición, la iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027.

De las 19 plazas disponibles en Castilla y León, cinco son para la Universidad de León mientras que cuatro corresponden a las universidades de Valladolid y Salamanca, respectivamente, y tres se asignan a las universidades de Burgos y la Pontificia de Salamanca.

Las becas están dotadas con un importe de 2.000 euros por cada alumno en prácticas, que las universidades deberán destinar a la remuneración de los estudiantes, quienes reciben hasta un máximo de 600 euros al mes durante tres meses, además de cubrir el pago de la seguridad social y otros gastos de gestión.

La iniciativa permitirá, como en los cursos pasados, que 292 estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas asociadas a Crue Universidades Españolas y centros adscritos puedan realizar prácticas externas.

El periodo de las prácticas tendrá una duración de tres meses y podrá desarrollarse en grandes empresas, pymes o microempresas, además de en entidades de la Economía Social y del tercer sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas.

Puesto que la décima convocatoria del Programa se desarrollará durante el curso académico 2025/2026, el período de prácticas podrá comenzar a partir del día siguiente a la resolución de aprobación de las personas becadas y hasta el 31 de diciembre de 2026.

La colaboración de Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pretende "promover la realización de dichas prácticas al tiempo que contribuye económicamente al coste del programa y facilita la intermediación de las empresas", de modo que se las incentive a la contratación de personas con discapacidad para fomentar "nuevos vínculos entre empresa y universidad" y una "mejor gestión de la diversidad a través de la inclusión".

Podrán beneficiarse de este programa de prácticas en empresas los alumnos universitarios que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento y estén matriculados en grado o máster en alguna universidad española, fundación universitaria o centro adscrito, aunque se priorizará a los estudiantes de último curso que hayan superado más del 50 por cieto de los créditos sin haber disfrutado aún de prácticas académicas, siempre según el criterio de la propia universidad o centro adscrito.