Un total de 2.346 mujeres reciben seguimiento de la Guardia Civil por violencia de género en Castilla y León

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante la toma de posesión en León capital del general de brigada Miguel Sánchez Guerrero como nuevo jefe de la Zona de Castilla y León. - DLEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

LEÓN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha manifestado este martes que en Castilla y León 2.346 mujeres están bajo la responsabilidad y reciben seguimiento de la Guardia Civil, que las atiende de manera "especializada, cercana, sensible" y "con compromiso".

En este sentido, ha agradecido la labor de los más de 130 efectivos que se dedican directamente a esta tarea en la Zona, porque "están salvando vidas". "Su trabajo es el mejor combate que se puede dar a quienes niegan esta realidad que nos avergüenza como sociedad", ha apostillado.

La directora general ha señalando que gracias al esfuerzo y dedicación de los hombres y mujeres guardias civiles de la Zona, la tasa de criminalidad de Castilla y León se encuentra más de 10 puntos por debajo de la media nacional. "Seguid trabajando para que la gente pueda ejercer sus libertades con garantías", ha recalcado.

Al mismo tiempo, ha expresado que el Ejecutivo central trabaja para seguir aumentando la plantilla de la Guardia Civil año tras año, lo que ha permitido superar este verano los 7.000 efectivos en Castilla y León consciente de las necesidades existentes, tras el "notable déficit" que sufrió entre 2011 y 2018, con una merma de más de medio millar de efectivos.

Por otra parte, ha apuntado que uno de los retos del siglo XXI es la ciberdelincuencia, una criminalidad que en Castilla y León representa el 25 por ciento de la delincuencia y a quien la Guardia Civil hace frente con acciones "pioneras" como la implantación de la denuncia telemática.

Mercedes González se ha pronunciado de este modo en León, donde ha presidido el acto celebrado con motivo de la toma de posesión del general de brigada Miguel Sánchez Guerrero como nuevo jefe de la Zona de Castilla y León, a quien se ha referido como "buen guardia civil desde la cuna" que es "fiel reflejo" de los valores que representa la Guardia Civil y del que ha destacado una "sólida trayectoria" en el Cuerpo que combina operatividad, estrategia y liderazgo.