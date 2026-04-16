Un total de 24.786 pacientes esperaba una operación al cierre de 2025 en CyL, 2.731 menos que hace un año

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24.786 pacientes se encontraba pendiente de una intervención quirúrgica en Castilla y León al cierre de 2025, lo que supone 2.731 menos que en diciembre de 2024 y 321 menos de lo registrado en el último informe de junio de 2025, según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), correspondientes al segundo semestre de 2025 a 31 de diciembre, publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad.

En el ámbito nacional hasta 853.509 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica, 6.926 personas más respecto al año anterior y hasta 20.781 personas más que en junio de 2025.

El tiempo medio de espera se sitúa en la Comunidad por debajo de la media nacional, ya que en Castilla y León se alcanzan los 87 días frente a los 121 del conjunto del país. En este caso la espera ha caído en ocho días con respecto a diciembre de 2024, sin embargo ha crecido en siete con respecto a lo registrado en el primero semestre de 2025.



Por otro lado el 13,8 por ciento de los pacientes en lista de espera quirúrgica espera más de seis meses para la intervención, una cifra también inferior a la media nacional, que llega al 21,6 por ciento. En este caso el dato también ha caído con respecto a lo registrado en diciembre de 2024, cuando el porcentajfe fue del 17,1, sin embargo ha crecido con respecto a lo del primer semestre de 2025, cuando esperó seis meses el 10,7 por ciento de los incluidos en la lista quirúrgica.

Con estos datos la Comunidad se sitúa como la octava con menos personas en lista de espera quirúrgica, por detrás de La Rioja, Navarra, Cantabria, Baleares, Asturias, Extremadura y País Vasco. La autonomía con más pacientes en lista de espera es Andalucía, seguida de Madrid y Valencia.

Cirugía plástica y Traumatología, ambas con 112 días, son las especialidades con más tiempo de espera en la Comunidad, seguida de Urología con 107 días, cirugía Torácica con 104, otorrinolaringología se sitúa por detrás con 93 días, Cardiología con 64, les sigue la cirugía maxilofacial con 82 días y la cirugía general y de digestivo y neurología con 74 y 71 días respectivamente.

No obstante, la especialidades con menos días de espera son Dermatología con 32 días, oftalmología con 48 días, cirugía Pediátrica con 53, Ginecología con 57 y Cardiovascular con 64 días.

Traumatología acapara en la Comunidad el mayor número de pacientes en lista de espera con 7.647, cirugía general y de Digestivo con 4.304, seguido de Oftalmología con 3.759, otorrinolaringología con 3.148, Urología con 2.271, Ginecología con 961 y cirugía plástica con 901.

Con menos días se sitúa cirugía Torácica con 78 pacientes, cirugía Cardiaca con 114, Dermatología con 144, cirugía Maxilofacinal con 225, cirugía Pediátrica con 297, cirugía vascular con 476 pacientes y Neurocirugía con 461.

En cuanto a las consultas externas 78,93 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista consulta en Atención Especializada hospitalaria. Dicha tasa es superior en 3,66 puntos a la de diciembre de 2024 y hsta 3,98 puntos respecto a hace seis meses. En el ámbito nacional 84,42 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta.

El tiempo medio de espera de dichos pacientes es de 102 días, igual que la media nacional 13 días más que en el corte de diciembre de 2024, y 14 más en junio. La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 55,2 por ciento.

En total, en la Comunidad se han contabilizado a 31 de diciembre de 2025 un total de 185.112 pacientes en lista de espera para una primera consulta de Atención Especializada. En este caso se ha registrado un incremento de 10.345 personas con respecto a diciembre de 2024 y de 10.252 con respecto a junio.

Oftalmología acapara el mayor número con 38.958 pacientes, seguida de Traumatología 34.440, otorrinolaringología con 17.701, Dermatología 10.291, Urología con 8.925, Ginecología con 7.998, Nurología con 6.710, general con 6.557 Digestivo con 6.370, Cardiología con 6.287.