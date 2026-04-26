Un total de 27.540 personas están convocadas a elegir este martes al nuevo rector de la UVA

VALLADOLID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27.540 personas elegirá esta martes, 28 de abril, al nuevo rector de la Universidad de Valladolid (UVA), que saldrá de una de las tres candidaturas encabezadas por Carlos Alberola, Carmen Camarero o Pilar Garcés y que sustituirá a Antonio Largo después de ocho años en el cargo.

Por campus, la mayor concentración de electores corresponde al Campus de Valladolid, con 19.742 personas censadas, seguido del Campus de Segovia, con 2.503, el Campus de Palencia, con 2.274, y el Campus de Soria, con 1.838. La circunscripción única, correspondiente al colectivo del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) suma 1.183 electores, detalla la institución académica a través de un comunicado.

Si ninguno de los candidatos consiguieran la mayoría en esa primera ronda, la segunda se celebrará el 14 mayo, mientras que la proclamación definitiva será el próximo 20 de mayo.

El pasado miércoles, 22 de abril, se abrió el plazo para que los miembros de la comunidad universitaria que no pudieran acudir a las urnas este martes pudieran ejercer su derecho al voto por registro.

El voto por registro se ha podido ejercer de manera presencial los días 22, 24 y se extiende también hasta lunes, 27 de abril, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Los electores han podido depositar su voto en la Oficina de asistencia en materia de registro de la Casa del Estudiante (Valladolid), así como en los registros de los distintos campus: la Unidad de Gestión Integrada en Palencia y las Unidades Administrativas Territoriales de Segovia y Soria.

Los sobres oficiales y las papeletas han estado disponibles en los registros. Los votos serán remitidos con las debidas garantías a las mesas electorales antes de las 14.00 horas del 28 de abril.

CANDIDATURAS

Las tres candidaturas han presentado, desde el pasado 25 de marzo, su hoja de ruta y equipo para acceder al Rectorado. La primera en hacerlo fue la catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Carmen Camarero, que ha abogado durante la camapaña por la cercanía, el acompañamiento al estudiante durante su vida académica y la renovación y rejuvenecimiento de las plantillas. Un programa que ha llevado a todos los campus con el lema 'Creer y cuidar' en un juego con las iniciales de su nombre y apellido y que se basa en las 'ocho Ces'.

En concreto, se basa en "crear" una universidad transformadora que dialoga, con un gobierno transparente y participativo; "caminar" hacia la excelencia en docencia, en investigación y en gestión; "consolidar" una plantilla estable y equilibrada; y "construir" una universidad ágil y dinámica en la gestión preparada para aprovechar la transformación digital.

Asimismo, "cooperar" para ser una universidad abierta al mundo; "completar" el equipamiento y las infraestructuras; "cuidar" la convivencia, la salud y el bienestar y, por último, "quizá lo primero", "compartir un sentimiento UVA".

Todo ello rodeado de las dos ideas centrales del lema de campaña, "crear" una universidad que "aporte soluciones de valor" a la comunidad universitaria pero también a la sociedad y "cuidar" la institución y a las personas que la integran.

Por su parte, el catedrático y profesor en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática Carlos Alberola López ha apostado por integrar herramientas de Inteligencia Artificial en procesos de enseñanza-aprendizaje y también en los administrativos para ganar en "eficiencia", al tiempo que ha defendido la creación de un Consejo de Estudiantes como órgano de "interlocución" entre alumnado y dirección para impulsar "el sentimiento de orgullo" de pertenecer a la institución.

Bajo el lema 'Contigos somos +', el candidato a rector ha apostado, entre sus líneas programáticas, por mejorar el "sentido de pertenencia" a la insititución académica y que evolucione hacia "orgullo de pertenencia". "Para ello proponemos mejorar la comunicación en la universidad, tanto interna como hacia el exterior", ha detallado.

También ha reivindicado una mayor eficiencia, que vendrá de la mano de "simplificar, sistematizar y automatizar" procesos administrativos de la mano de herramientas de "Inteligencia Artificial" que, a su juicio, deben jugar "un papel clave" en los próximos seis años.

La última en presentar su candidatura fue la catedrática de Filología Inglesa Pilar Garcés con un proyecto en el que propone reforzar el diálogo, fomentar la escucha activa, obtener mayor visibilidad para los cuatro campus y reducir la burocracia con un vicerrectorado de desarrollo tecnológico centrado en la Inteligencia Artificial (IA).

La actual vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Comercio, quien fue viceconsejera de Universidades e Investigación en la Junta, ha concurrido bajo el lema 'Contigo, mejor UVa' y con unas líneas estratégicas que buscan hacer de la institución académica una "parte esencial" de los lugares en los que está presente y también una entidad "más fuerte, dinámica, conocida y reconocida", todo ello para lograr que se "sientan sus colores".

Garcés ha liderado un equipo integrado por docentes e investigadores de diferente áreas de conocimiento y campus, así como "equilibrado" en cuanto a género, para combinar "nuevas miradas" con experiencia en la gestión universitaria para atender a la "complejidad" de la Universidad.