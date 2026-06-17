Un total de 29 residentes inician su formación especializada en el Área de Salud de Soria

Asistentes al acto de bienvenida y de despedida de residentes en Soria. - JCYL

SORIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha dado la bienvenida este miércoles a 29 residentes que inician su formación especializada en el Área de Salud de Soria y ha reconocido a cuatro Médicos Internos Residentes (MIR) que concluirán este periodo de aprendizaje el 19 de julio.

La delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, ha clausurado este acto en el Hospital Universitario Santa Bárbara, en el que también han intervenido la directora médica del Complejo Asistencial, Marta León; y los jefes de estudios de las unidades docentes de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, entre otros.

El pasado 5 de mayo ya se despidió a 17 profesionales (seis médicos y once enfermeros especialistas) que concluyeron la formación en Soria.

En su intervención, De Gregorio ha destacado el "compromiso" del personal sanitario que empieza su aprendizaje en Soria, con doce residentes de Medicina Familiar y Comunitaria; dos de Medicina Interna; uno de Medicina Intensiva; uno de Radiodiagnóstico; uno de Urología; un psiquiatra, un psicólogo y una enfermera en la Unidad Docente de Salud Mental; y nueve profesionales de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Igualmente, De Gregorio ha puesto en valor el "esfuerzo demostrado" por los especialistas que concluirán en un mes su residencia en Soria.

FORMACIÓN.

Un total de 85 residentes (incluidos los cuatro MIR que estarán hasta el 19 de julio) completan en la actualidad la formación en los hospitales y centros de salud de la Gerencia de Salus de Soria.

Por otro lado, el pasado mes de mayo, la Consejería de Sanidad publicó la orden por la que se aprueba el Programa 2026 de fidelización y cobertura asistencial para residentes que concluyen la Formación Sanitaria Especializada en el Sistema Nacional de Salud. En Soria, las plazas ofertadas son 34 en Atención Hospitalaria, una de ellas en la modalidad compartida con el Hospital Universitario de Burgos (HUBU); y seis en el ámbito de la Atención Primaria.

Este programa garantiza contratos de tres años y contempla medidas de formación, investigación e incentivos para favorecer la permanencia de los profesionales en el sistema público sanitario castellanoyleonés.