BURGOS 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 307 establecimientos comerciales se ha adherido ya a la plataforma de la nueva campaña de bonos al consumo del Ayuntamiento de Burgos, según los datos registrados hasta las 13 horas de este jueves.

La iniciativa, que arrancará el próximo lunes cuenta con una dotación municipal de 300.000 euros, que se destinarán íntegramente a financiar los descuentos para los consumidores y dinamizar la actividad del comercio local. Esta partida ya estaba consignada en el Presupuesto General del Ayuntamiento aprobado el pasado mes de abril.

La campaña regresa con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos de proximidad y apoyar al tejido comercial de la ciudad en uno de los periodos de mayor actividad del año.

En esta edición, la iniciativa se dirige exclusivamente al comercio local, por lo que queda fuera el sector de la hostelería, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El primer periodo de adquisición y canje de bonos se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 20 de diciembre. Posteriormente, si quedara crédito disponible o bonos sin consumir, se habilitará un segundo tramo entre el 21 y el 29 de diciembre. Cada consumidor podrá adquirir un máximo de tres bonos, con un valor de 10 euros cada uno.

De esta manera, por cada compra de 30 euros en los establecimientos adheridos, el cliente abonará 20 euros y el Ayuntamiento financiará los 10 euros restantes.

La subvención municipal se aplicará directamente en el establecimiento en el momento de realizar la compra, facilitando así el uso de los descuentos.

En cuanto a la gestión económica, el Consistorio realizará los trámites correspondientes una vez finalizado cada uno de los dos periodos de la campaña, con el fin de proceder a los pagos que correspondan a los establecimientos participantes.