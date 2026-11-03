Un total 31.621 viajeros ocupó los albergues de CyL en septiembre con una estancia de 1,79 días, novena más baja

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31.621 viajeros ocupó los albergues abiertos en la comunidad autónoma de Castilla y León en septiembre con una estancia media de 1,79 días, por encima de la media de España (1,55) y la novena más baja del país, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

De los 31.621 viajeros que usaron los albergues de Castilla y León en septiembre, la mayor parte eran residentes en el extranjero (18.837) y 12.784 eran residentes en España.

Además, en septiembre se computaron un total 56.515 pernoctaciones en los albergues turísticos de la Comunidad de las que 21.210 correspondieron a residentes en España y 35.304 a extranjeros.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press, los 195 albergues abiertos en Castilla y León en septiembre daban trabajo a 591 personas (5.261 a nivel nacional).

Esos 195 albergues de la Comunidad cuentan con 9.993 plazas y el grado de ocupación por plazas es del 18,85 por ciento, frente a un 30,38 ciento en el resto del país, y de 28,30 por ciento en fin de semana, también por debajo de la media (35,81 por ciento).