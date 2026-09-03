Un total de 32.893 agricultores de CyL recibirá del Ministerio 117 millones para la compra de fertilizantes. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO DE SALAMANCA

SALAMANCA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha reafirmado este jueves, en la feria agropecuaria Salamaq 2026, "el compromiso del Gobierno de España con los agricultores y ganaderos de Castilla y León" al avanzar que "entre mañana y el lunes" 32.893 profesionales recibirán el pago de unos 117 millones de euros para la compra de fertilizantes.

Este primer pago movilizará más de 494 millones de euros en el conjunto de España. En 2025, ha añadido, el Gobierno ha destinado "más de 8,7 millones de euros en ayudas directas al sector agrario de la región para hacer frente a los daños provocados por los incendios".

A estas medidas se suma la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, que cuenta con un presupuesto de 107 millones de euros. El apoyo al sector incluye, según ha añadido García, "una inversión de 522,26 millones de euros en 22 actuaciones de modernización de regadíos en Castilla y León, destinadas a mejorar la eficiencia en el uso del agua y la competitividad de las explotaciones".

La secretaria de Estado ha recordado además el peso de Castilla y León en la política agraria. En 2025, la comunidad ha concentrado el 18,5 por ciento de los importes de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad de España (ARBS), dentro de los cerca de 1.000 millones de euros del FEAGA recibidos ese año.

Además, García ha subrayado que "el relevo generacional es clave para garantizar el futuro del campo español", al tiempo que ha reivindicado el carácter estratégico de la ganadería extensiva en el mundo rural. En este sentido, García Bernal ha señalado que el relevo generacional constituye uno de los principales retos del sector agrario, pero también una de sus mayores oportunidades.

Cada joven que se incorpora al campo es "una explotación que continúa, una familia que mantiene su proyecto de vida y un pueblo que genera actividad y posibilidades", ha afirmado. Para garantizar esa continuidad, la secretaria de Estado ha destacado el compromiso del Gobierno de España con una Política Agraria Común (PAC) fuerte, con recursos suficientes y una apuesta decidida por el relevo generacional.

En este sentido, España defenderá que al menos el 10 por ciento de los recursos de la nueva PAC se destinen al relevo generacional, frente al 6 por ciento planteado actualmente por la Comisión Europea". Asimismo, ha explicado el alcance de Tierra Joven, una plataforma impulsada por el ministerio para acompañar a los jóvenes que quieren incorporarse al campo, facilitar el acceso a la información y ayudar a hacer realidad su proyecto de vida en los pueblos.

La secretaria de Estado ha reivindicado el papel de la ganadería extensiva, "no solo como una actividad económica, sino también como una forma de vida que genera riqueza y empleo, y que contribuye al cuidado y conservación del territorio".

Según ha explicado García, Castilla y León es un buen ejemplo de la riqueza y diversidad de la ganadería española. La comunidad cuenta con más de 1,42 millones de cabezas de vacuno de carne, con Salamanca como la provincia con mayor censo, además de contar con una importante cabaña ovina y destacada producción porcina, especialmente de ibérico.

Esta fortaleza también se refleja en el peso económico que el sector tiene en el conjunto de España. En 2025, la producción de carne de vacuno ha alcanzado un valor económico de 5.000 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas de carne superaron los 11.000 millones de euros. "Cifras que reflejan que el campo sí tiene futuro", ha señalado la secretaria de Estado, quien ha destacado además que ese futuro pasa por la innovación, la eficiencia, la rentabilidad y la incorporación de las mujeres a puestos de toma de decisión.