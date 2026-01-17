Un total de 33 operarios y doce quitanieves hace frente a la nieve que ha caído sobre casi toda Ávila esta madrugada

ÁVILA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 operarios y doce quitanieves hace frente a la nieve que ha caído sobre casi toda la provincia de Ávila durante la madrugada de este sábado.

La nevada ha suspendido la jornada de Juegos Escolares prevista en Naturávila y El Barco de Ávila, según ha informado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El Parque Provincial de Maquinaria, en Ávila capital, abre de 11.00 a 15.00 horas para ofrecer fundentes a los ayuntamientos y otras administraciones que lo precisen.

Por su parte, el Ayuntamiento de Martiherrero ha confirmado que los actos de la XI Matanza Tradicional del municipio se van a celebrar según el programa previsto, sin alteraciones ni suspensiones.