Un total de 34.133 viajeros ocupó los campings de CyL en septiembre con una estancia de 2,52 días, la más baja del país

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34.133 viajeros ocupó los campings turísticos abiertos en la comunidad autónoma de Castilla y León en septiembre con una estancia media de 2,52 días, la más baja del país que alcanza los 4,25 días, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

De los 34.133 viajeros que usaron los campings turísticos de Castilla y León en el mes de septiembre, la mayor parte fueron residentes en el extranjero (18.434) y el resto residentes en España, con 15.699.

Además, en septiembre se computaron 85.878 pernoctaciones en los campings turísticos de la Comunidad de las que 51.721 eran residentes en España mientras que 34.158 correspondieron a ciudadanos extranjeros.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press, los 73 campings turísticos abiertos en Castilla y León en el citado mes daban trabajo a 322 personas (13.536 a nivel nacional).

Esos 73 campings de la Comunidad cuentan con 26.846 plazas y 8.105 parcelas estimadas y el grado de ocupación de las parcelas es del 31,09 por ciento y 34,48 por ciento el fin de semana, en ambos casos por debajo de la media (44,92 y 48,42 por ciento, respectivamente).