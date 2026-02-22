Un total de 37 estudiantes de CyL participará en el campeonato Spainskills 2026 en Madrid

Archivo - Un estudiantes escribe en una pizarra. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 estudiantes de Castilla y León participará en el campeonato Spainskills 2026, que se celebrará desde el martes 24 al sábado 28 de febrero en el recinto ferial Ifema de Madrid.

Se trata de una iniciativa en la que el alumnado de Formación Profesionall de todas las comunidades autónomas competirá en diversas pruebas técnicas, con el objetivo de alzarse con las medallas de oro, plata y bronce.

Castilla y León es una de las pocas autonomías que habitualmente participa en todas las especialidades convocadas y, en esta edición, lo hará en las 30 modalidades oficiales en competición y en tres de exhibición.

Todas las pruebas son individuales, a excepción de Mecatrónica, Jardinería Paisajística, Sistemas Robóticos Integrados y Robótica Colaborativa, en las cuales se compiten por parejas, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La delegación autonómica está formada por los 37 estudiantes que obtuvieron la medalla de oro en el Campeonato Autonómico Castilla y León Skills 2025, celebrado en Valladolid en abril de 2025.

Estos alumnos contarán con el acompañamiento del equipo de coordinación y del profesorado tutor, encargado de su entrenamiento y preparación para la cita nacional.

Los competidores que obtengan medalla de oro formarán parte de la delegación nacional y competirán en el Campeonato Mundial de Formación Profesional Worldskills, en la ciudad china de Shanghái, entre el 22 al 27 de septiembre de este año, y en el Campeonato Europeo de Formación Profesional Euroskills en la ciudad alemana de Düsseldorf, del 22 al 27 de septiembre de 2027.

En este contexto, la Junta ha recordado que desde el año 2008, los estudiantes de la Comunidad han conseguido resultados positivos en las competiciones nacionales, europeas y mundiales, y que en la última edición de Spainskills 2024, Castilla y León obtuvo un "excelente resultado" con cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

Los estudiantes galardonados formaron parte del equipo nacional en la competición mundial internacional Worldskills Lyon 2024 (Francia) celebrada en septiembre de 2024 y en la competición europea Euroskills Herning (Dinamarca) celebrada en septiembre de 2025, donde los participantes de Castilla y León aportaron tres de las siete medallas de excelencia.