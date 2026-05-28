Un total de 4.692 estudiantes se presenta a la PAU de junio en el distrito de la UVa, un 3,4% más

Archivo - Examen de la PAU en un centro de la Universidad de Valladolid en 2025. - UVA - Archivo

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.692 estudiantes del distrito de la Universidad de Valladolid (UVa), que engloba los campus de la ciudad del Pisuerga, Segovia, Soria y Palencia, se examinarán durante en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este mes de junio, lo que supone un aumento del 3,46 por ciento respecto al año pasado.

Por campus, los alumnos que realizarán la prueba los días 2, 3 y 4 de junio en el distrito de la UVa son mayoría en la provincia de Valladolid, con 2.821 matriculados; le siguen Segovia, con 743; Palencia, con 636, y Soria, con 492.

Las pruebas comenzarán a las 9.00 horas el martes 2 de junio, y se desarrollarán hasta el 4 de junio, según ha señalado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

Los alumnos se examinarán durante esta primera jornada de Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía y, ya por la tarde, desde las 16.00 hasta las 20.00 horas, de las asignaturas específicas de cada Bachillerato.

La segunda jornada, el miércoles 3 de junio, será el turno, en los mismos horarios que el día anterior, para inglés y, seguidamente, Historia de España. La tarde estará dedicada también a las asignaturas específicas.