Un total de 56 policías reforzará el dispositivo de seguridad de Semana Santa en Palencia

Reunión de la Junta Local de Seguridad . - SUBD. GOBIERNO PALENCIA

PALENCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional contará con 56 efectivos adicionales para atender las 17 procesiones programadas y a los casi 6.000 cofrades participantes durante la Semana Santa de este año en Palencia, tal y como ha subrayado el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada esta mañana.

En este sentido, ha explicado que el operativo se centrará en la prevención de hurtos, la gestión de aglomeraciones y la seguridad general del centro de la ciudad, donde se espera la mayor concentración de público durante estos días festivos.

La Junta Local de Seguridad se ha celebrado en Subdelegación del Gobierno en Palencia para coordinar los dispositivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y otros servicios municipales, como el de limpieza.

El subdelegado ha recordado que la ocupación hotelera alcanza ya el 90 por ciento, lo que anticipa una Semana Santa con un récord de visitantes. El dispositivo de seguridad para esos días incorpora las medidas correspondientes al nivel 4 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, con actuaciones específicas en los puntos de mayor concentración de personas. Asimismo, la Guardia Civil intensificará los controles en los accesos y salidas de Palencia para prevenir el tráfico de drogas y armas, además de reforzar las pruebas de alcoholemia y drogas en coordinación con el subsector de Tráfico.

Por su parte, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Palencia, Toño Casas, ha destacado la coordinación ejemplar entre Policía Local, Bomberos, limpieza municipal y Policía Nacional y ha confirmado un refuerzo de todos los servicios para garantizar el correcto desarrollo de las procesiones y actos. Sobre la huelga convocada por el servicio municipal de grúa, ha recordado que depende de una empresa concesionaria y que el Ayuntamiento establecerá en las próximas horas los servicios mínimos.

Además, Policía Local se encargará de coordinar los cortes de tráfico por los recorridos de las procesiones y habrá un servicio especial de limpieza y de Bomberos para prevenir posibles problemas.

DISPOSITIVO PARA EL ECLIPSE

Tras la Junta Local de Seguridad, se ha celebrado también la primera reunión del dispositivo de seguridad del eclipse solar, un evento que espera reunir a miles de personas en la provincia, por ser uno de los puntos geográficos donde mejor se podrá observar el fenómeno.

Durante el encuentro se han repasado los elementos del operativo en la capital, ante la la previsión de una gran afluencia de visitantes y por la necesidad de ordenar la observación del fenómeno en espacios habilitados para ello y evitar otros lugares no adecuados desde el punto de vista de la seguridad. Asimismo, se han analizado los principales riesgos asociados en el ámbito urbano, especialmente en lo relativo a la concentración de personas en puntos concretos de la ciudad, la movilidad en los momentos previos y posteriores al eclipse, y la gestión de incidencias simultáneas, así como la necesaria coordinación entre los distintos servicios.

La reunión ha permitido establecer un marco de trabajo conjunto entre administraciones para seguir avanzando en un dispositivo específico para la capital que combine planificación preventiva y capacidad de respuesta, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado y seguro de la jornada.

Esta misma semana va a celebrarse una reunión interna de los servicios de la Administración General del Estado, en la Subdelegación del Gobierno en Palencia, para seguir avanzando con la coordinación del dispositivo de seguridad por el eclipse solar en la provincia.