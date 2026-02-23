Un total de 64 centros educativos son "referentes" en derechos de infancia en Castilla y León

VALLADOLID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicef España ha reconocido esta mañana a 20 centros educativos de Castilla y León como centros referentes en educación en derechos de la infancia, que se unen a los que ya contaban con este reconocimiento en ediciones anteriores y hacen un total de 64.

El distintivo acredita el compromiso de la educación con la protección, la participación y el bienestar de la infancia, tanto en el propio centro como en la comunidad y el entorno digital, señala la organización a través de un comunicado.

Actualmente, más de 31.000 niñas, niños y adolescentes de Castilla y León y más de 2.600 docentes forman parte de esta red, que sitúa los derechos de la infancia en el corazón de la educación. En la edición de este año, 20 centros han renovado u obtenido el reconocimiento, y se han unido a los que ya lo tenían, haciendo un total de 64 centros educativos.

"La educación en derechos es fundamental para generar entornos escolares seguros. Los centros educativos hoy reconocidos trabajan para que los derechos de cada niño, niña y adolescente se viven en cada decisión, en cada programa y en cada clase", ha explicado la presidenta de Unicef en Castilla y León, María Eugenia García Rincón.

Durante la jornada de hoy, los representantes de los 20 centros educativos reconocidos como Referentes en Derechos de Infancia en esta edición, unos 40 profesores, han compartido experiencias y conocimientos sobre la importancia de impulsar la participación infantil en los centros escolares.

En este sentido, junto con personal de Unicef y la Consejería de Educación, se han intercambiado buenas prácticas que se trabajan en los centros educativos como los huertos escolares, actividades para promover la sostenibilidad medioambiental, programas europeos, de buen trato o convivencia, entre otros.