Un total de 67 jóvenes participa en el programa '@Kompañarte' de Diputación de de Valladolid para su integración social

Una de las jornadas del programa '@Komoañarte'. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa '@Kompañarte' de la Diputación de Valladolid presta en la actualidad apoyo a 67 jóvenes para favorecer su desarrollo personal, la integración social y la prevención de conductas de riesgo a través de una iniciativa que combina trabajo grupal e intervención individualizada.

Este programa tiene su origen en la experiencia desarrollada desde 2015 por el CEAS de Portillo en Aldeamayor de San Martín, donde se puso en marcha una iniciativa de acompañamiento dirigida a adolescentes para favorecer su desarrollo personal, social y educativo.

Los buenos resultados obtenidos y el interés despertado entre los jóvenes y sus familias propiciaron su extensión a otros municipios de la provincia, convirtiéndose en una iniciativa de alcance provincial basada en la metodología de la mentoría social.

Para ello, se trabaja en aspectos como la autoestima, las habilidades personales y sociales, la igualdad de oportunidades, la educación afectivo-sexual, la prevención de adicciones, la gestión emocional y la construcción de un proyecto personal de vida.

En la actualidad, '@Kompañarte' desarrolla su actividad en Aldeamayor de San Martín, Íscar, Serrada y Nava del Rey, donde funcionan cinco grupos de intervención que reúnen a un total de 67 participantes.

Desde el inicio del proyecto, han participado en las actividades grupales 445 adolescentes y se ha realizado acompañamiento individualizado a 25 jóvenes, cuatro de ellos con intervención activa durante este año.

El objetivo principal del programa es favorecer el desarrollo integral de los adolescentes, proporcionándoles apoyo emocional y social para afrontar con éxito los retos propios de esta etapa de la vida.

Para ello, se trabaja en aspectos como la autoestima, las habilidades personales y sociales, la igualdad de oportunidades, la educación afectivo-sexual, la prevención de adicciones, la gestión emocional y la construcción de un proyecto personal de vida.