Un total de 69.166 viajeros ocupó los campings de CyL en julio con una estancia de 3,72 días, sexta más baja del país

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 69.166 viajeros ocupó los campings turísticos abiertos en la comunidad autónoma de Castilla y León en julio con una estancia media de 3,72 días, la sexta más baja del país que alcanza los 5,07 días, según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

De los 69.166 viajeros que usaron los campings turísticos de Castilla y León en el mes de julio, la mayor parte fueron residentes en España (53.067) y el resto residentes en el extranjero, con 16.009.

Además, en julio se computaron 257.367 pernoctaciones en los campings turísticos de la Comunidad de las que 227.367 eran residentes en España mientras que 29.552 correspondieron a ciudadanos extranjeros.

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press, los 95 campings turísticos abiertos en Castilla y León en el citado mes daban trabajo a 918 personas (18.391 a nivel nacional).

Esos 95 campings de la Comunidad cuentan con 34.719 plazas y 10.639 parcelas estimadas y el grado de ocupación de las parcelas es del 37,86 por ciento y 44,54 por ciento el fin de semana, en ambos casos por debajo de la media (55,11 y 57,12 por ciento, respectivamente).