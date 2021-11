Los trabajadores de transporte sanitario de CyL someterán mañana a referéndum la última oferta de Aleca para el convenio

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del transporte sanitario de Castilla y León someterán a referéndum la última propuesta de la patronal del sector Aleca para el convenio colectivo este jueves, 25 de noviembre, con votaciones en los diferentes centros.

El referéndum está promovido por UGT, sindicato mayoritario en la mesa de negociación del convenio colectivo, en la que están también CCOO y CSIF, y lo que se pretende es que los propios trabajadores decidan sobre la última propuesta al entender que no hay posibilidad de "más avances".

Así lo ha explicado el secretario de Sanidad de UGT Castilla y León, Miguel Holguín, que ha aclarado que no hay firmado ningún preacuerdo ni nada similar, sino que lo que se pretende es dar cumplimiento del compromiso que el sindicato hizo en su día a los trabajadores de que cuando entendiera que en el marco de la negociación no había más avances serían los empleados los que decidirían si aceptaban la propuesta de convenio o no.

De esta forma, se han llevado a cabo asambleas en las diferentes provincias, ha explicado en declaraciones a Europa Press Miguel Holguín, quien ha aclarado que se ha intentado explicar las cosas "buenas, menos buenas y malas" que tiene esta última propuesta, que no se firmará sin el respaldo de los trabajadores.

El responsable de Sanidad de UGT, quien ha insistido que ni hay preacuerdo ni se va a firmar nada sin el aval de los empleados, ha apuntado que "es lo que hay sobre la mesa" y si se aprobara se trabajaría en el articulado del futuro convenio.

"Es lo máximo a lo que se ha llegado", ha afirmado Miguel Holguín, quien ha incidido en que es la propuesta conseguida tras presionar a la empresa, llamar a la Consejería, llevar a cabo movilizaciones, hacer denuncias públicas y presionar a través de los medios de comunicación en el marco de una negociación "sui géneris, como cada vez que se negocia con ellos".

SIN CONVENIO

En caso de que esta propuesta no reciba el respaldo de los trabajadores, no habrá convenio y se quedará en ultraactividad el último firmado, que se remonta a 2010 y está actualmente negociándose.

Esto puede suponer un problema, ha advertido Holguín, debido a que próximamente está previsto que la Consejería de Sanidad saque la licitación el servicio desde 2022, por un periodo de cuatro años y posibilidad de prorrogarlo otros dos.

A este respecto, ha explicado que de no firmarse un nuevo convenio y de realizarse la adjudicación como se prevé, se hará con las actuales tablas salariales, por lo que se calcularían los costes de la licitación con estas cantidades, de la misma manera que se incluyen los costes de los vehículos o todos los servicios que se van a prestar. Es decir, que no se contemplarían subidas salariales sin un nuevo convenio colectivo.

"Los trabajadores no tendrían subidas salariales ni ninguna de las mejoras que lleva aparejadas", ha añadido, y el problema es que esto es lo que se ha conseguido "arrancar" a la empresa y por ley una vez que se haya licitado el transporte sanitario no puede aumentar cuantías sobre esta licitación.

Todos estos años se ha negociado para intentar tener un convenio muchísimo antes pero la empresa no ha querido negociar previamente y ha llegado una situación en la que o hay una propuesta de nuevo convenio para que se pueda dotar en la licitación o no va a haber posibilidad de mejora de convenio durante la vigencia de la nueva licitación, "los trabajadores estarían hasta 2028 en el mejor de los casos con un convenio en ultraactividad sin ningún tipo de mejora salarial".

EXCESO DE JORNADA

Otra de las cuestiones problemáticas, de la que se advirtió a la Consejería, es el que se genera si no había convenio y la empresa no se avenía a solucionar el tema de la jornada por encima que se realizaba en exceso, con una sentencia en la que se ha dado la razón a los trabajadores en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y está pendiente de ratificarse en el Supremo, que de ser así supondría un desembolso de entre 11 y 16 millones de euros que tendría que pagarse a los trabajadores.

Esta cuantía, la empresa, tal y como está el convenio, tratará de repercutir a Sacyl y puede suceder que si se sigue negando a reconocer que la jornada son 75 guardias, las 1.800 horas, y se saca la licitación con esa jornada que figura ahora en el convenio, cuando salga la sentencia podría decir que no se puede hacer cargo y "dejar el servicio tirado", como se ha trasladado al gerente de Sacyl, Manuel Mitadiel.

Esta cuestión sí se soluciona porque era una de las "líneas rojas" y se contemplan esas 75 guardias, con un régimen transitorio en este convenio en que se podían hacer voluntariamente hasta 79 y se pagaban y después hasta 83 y se pagaban también, cuando hasta ahora se hacían obligatoriamente sin recibir nada a cambio.

Eso está solventado, pero ha reiterado que si a día de hoy, si no se aprueba esta propuesta, el convenio que estará vigente es el que va a "tumbar" el supremo por lo que la empresa y la Gerencia de Salud van a tener un "serio problema", al igual que los trabajadores, que no van a tener subidas salariales y tendrán que reclamar las cantidades en los juzgados, algo que la empresa intentará dilatar lo máximo posible, recurriendo, y se pueden encontrar que quien es ahora la responsable de esta carga, HT Group pueda ser otro fondo al que se haya vendido, a lo mejor no exista o incluso pudiera ser responsable subsidiaria la Consejería.

Miguel Holguín ha apuntado que la empresa "no da más", la Consejería no ha participado y está avisada del problema y esta propuesta sólo permitiría equiparar los salarios de los trabajadores de Castilla y León a la media nacional en 2025. Sin embargo, ha añadido que se están licitando nuevos contratos en otras comunidades que llevan mejoras, por lo que el resto del país volvería a superarles salarialmente, a lo que se suma que hay comunidades limítrofes como Madrid que ofrecen 500 plazas u otras donde se paga más como en País Vasco.

El responsable de Sanidad de UGT ha insistido en que no es el convenio ni de su sindicato ni de CCOO ni CSIF, que asegura que han transmitido que si los trabajadores lo avalan continuarán el trabajo para redactar un convenio, y sólo se cumple el compromiso de someter a la consulta lo que entendieran que era la última propuesta.

En concreto, esta propuesta tiene como puntos principales en el aspecto económico incrementos del entorno del 19 por ciento hasta 2027 y una reducción progresiva de la jornada, entre otros aspectos.