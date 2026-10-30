Una tractorada condicionará la circulación en el centro de Valladolid este sábado

Archivo - Imagen de la tractorada del pasado mes de enero en Valladolid. - Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha convocado para este sábado, 31 de octubre, una tractorada con la que pretenden dar "visibilidad" a la situación del sector primario.

Los tractores se concentrarán sobre las 11.30 horas en las inmediaciones de la calle Padre José Acosta y se dirigirán hacia San Benito, donde permanecerán desde las 12.00 hasta las 14.00 horas.

Posteriormente, se dirigirán hacia la Plaza Mayor por San Benito, Rinconada y calle Jesús. Allí permanecerán hasta las 19.00 horas, momento en el que abandonarán el ágora vallisoletana para regresar a sus lugares de origen.

Desde la Policía Municipal advierten de "afecciones al tráfico, con cortes puntuales en el eje de Poniente durante el paso de los tractores", al tiempo que han recomendado planificar desplazamientos y seguir las indicaciones policiales.