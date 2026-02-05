"Tradición, creatividad y participación" en el Carnaval de Burgos, que comenzará con el pregón del músico Nacho Pistacho

Barriada durante la presentación de la programación del Carnaval 2026. - AYTO BURGOS

BURGOS 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos de Burgos, César Barriada, ha presentado este jueves la programación del Carnaval, que se desarrollará del 12 al 17 de febrero, en una celebración "que combina la tradición, la creatividad y la participación ciudadana".

Una programación que incluye danzas tradicionales, distintos espectáculos contemporáneos, conciertos, teatro familiar, pasacalles, chirigotas, y degustaciones gastronómicas de un Carnaval que tendrá su punto final con el tradicional 'Encierro de la Sardina'.

"Lo que hemos buscado es la participación de los burgaleses, una participación donde al final sea un paso más hacia ese Burgos 2031, porque al final Burgos 2031 tiene futuro", ha aseverado Barriada, quien ha anunciado que el pregón correrá a cargo del músico Nacho Pistacho, quien buscará "que todos los asistentes sean participantes activos, protagonistas de la fiesta de inauguración, de la fiesta del Carnaval".

Será el día 13 de febrero, en la Plaza Mayor donde el propio Nacho Pistacho y su banda ofrecerán un breve concierto previo al pregón, que será el pistoletazo al Carnaval burgalés.

Además, habrá un desfile de Carnaval el día 14, que bajo el lema 'Mitos y leyendas' saldrá del paseo de Atapuerca, junto al MEH, con las figuras ya habituales "y emblemáticas", como la sardina, don Carnal y doña Cuaresma , distintas comparsas, fanfarrías, cabezudos y diferentes grupos de teatro.

La sardina hará su aparición el viernes, 13 de febrero, en la Plaza Roma, a las 19 horas, en la ceremonia de cesión del tridente entre las dos asociaciones de hostelería, Asociación de Bares del Centro y Compañía y la Asociación de Hostelería de Gamonal y el domingo, 15 de febrero, la Sardina se expondrá en La LLana de Afuera para que los burgaleses se puedan fotografiar "con la protagonista indisrcutible del Carnaval", como ha afirmado Barriada.

Con el martes de Carnaval llegará la despedida y así el 17 de febrero será "el gran cierre carnavalesco", que comenzará a las 13.30 con el tradicional bermú y paseillo que acompaña a la Sardina por el centro de la capital burgalesa con música y charangas.

Asimismo, habrá una degustación gastronómica gratuita en los bares del Centro Histórico hasta las 16 horas y a las 19 horas comenzarán las "sardinadas populares", de manera simultánea. en Plaza Roma y en las calles San Lorenzo y Sombrerería.

El broche final llegará a las ocho y media con el desfile y el posterior entierro de la sardina.