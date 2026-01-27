Tradición y gastronomía protagonizan el programa de la fiesta de Las Candelas en Palencia

PALENCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Palencia celebra el 2 de febrero la fiesta de su patrona, la Virgen de la Calle, con un programa de actividades en el que las celebraciones religiosas comparten protagonismo con los actos festivos, centrados en la tradición, el folklore y la gastronomía.

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la concejalía de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, ha confeccionado la programación que se extenderá a lo largo de todo el fin de semana.

Durante la presentación, la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, ha insistido en que desde el Consistorio quieren que vecinos y visitantes vivan "experiencias únicas" que van desde el descubrimiento de la cultura y el patrimonio hasta la degustación de la "gastronomía más auténtica" de Palencia.

Por su parte, el concejal responsable del área, Francisco Fernández, ha subrayado la importancia de preservar las tradiciones, generación tras generación, para "mantener la identidad, fortalecer el sentido de pertenencia y fomentar el turismo".

Las actividades comenzarán el 30 de enero, a partir de las 18.00 horas, con la apertura del Mercado Tradicional de Las Candelas que se instalará en las plazas Mayor y San Francisco y contará con la participación de más de medio centenar de artesanos venidos de diferentes puntos de España.

También habrá actividades de animación, talleres, atracciones infantiles y exposiciones de máquinas de coser, de radios antiguas y de diferentes oficios.

Al día siguiente, sábado 31 de enero, la gastronomía será la protagonista con el reparto de 1.000 bocadillos de lomo por la mañana y de 400 raciones del postre de Las Candelas por la tarde.

Ese mismo día, partir de las 18.30 horas se ha programado un pasacalles a cargo de la compañía musical Turdión, recorrerá la calle Mayor para finalizar en la Plaza Mayor, donde ofrecerá un concierto a las 19.30 horas.

El domingo, 1 de febrero, a partir de las 10.30 horas, se celebrará el IV Concurso de Platos de Cerdo de Castilla y León en formato showcooking. Está organizado por la Academia de la Tapa y congregará a varios cocineros de la comunidad que competirán con sus propuestas gastronómicas.

El ganador será elegido por un jurado de expertos y los premios tienen como patrocinadores a Mahou, Feporcyl, Grupo Crisol y Bodegas Valdesneros.

Ese mismo día, sobre las 13.00 horas, se repartirán mil bocadillos de panceta elaborados también por el restaurante Maño, con la colaboración de la Asociación de Hostelería de Palencia. Se trata de una degustación gratuita para la que el público deberá recoger un ticket en la caseta de la Plaza Mayor.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, vecinos y visitantes podrán degustar otras 400 raciones del tradicional postre de Las Candelas, en este caso de manos del Chef Víctor Carranza.

El lunes día 2 de febrero, la jornada en honor a la patrona de la ciudad la Virgen de la Calle comenzará el a las 11.15 horas con la bendición de las Candelas y la procesión litúrgica desde la iglesia de Nuestra Señora de la Calle hasta la Catedral donde a las 12 horas tendrá lugar la eucaristía presidida por el Obispo de la ciudad, Mikel Garciandía. Las actividades religiosas que se compaginarán con las lúdicas que se celebrarán en la Plaza Mayor.

A las 12.30 horas, tendrá lugar una demostración de las labores del despiece del cerdo a cargo de Morcillas de Fuenteandrino. Posteriormente, se podrán degustar mil raciones de chichurro. Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se repartirán otras 400 raciones del postre y a las 19.30 horas habrá una actuación de aéreo y fuego a cargo de la compañía Grus-Grus.

De forma complementaria a la programación, del 30 de enero al 2 de febrero se ha puesto en marcha la Ruta Gastronómica del Cerdo, en la que un total de 17 hosteleros de la ciudad ofrecerán tapas basadas en productos porcinos.