Tráfico y Aspaym llevan a cabo una campaña para informar sobre las distracciones al volante

Ccampaña de información de las distracciones al volante. - SUB. GBNO. EN PALENCIA

PALENCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico impulsará durante esta semana una campaña nacional de control de distracciones que ha presentado hoy en Palencia el subdelegado del Gobierno junto con el jefe Provincial de Tráfico y el capitán de la Guardia Civil.

La carretera CL-615, que une Palencia y Guardo, ha sido el escenario de la presentación de esta campaña que cuenta con la colaboración de la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas Aspaym.

Algunos de los miembros de este colectivo han ofrecido su testimonio a varios conductores.

La campaña de la DGT consistirá en la difusión de mensajes a través de medios de comunicación y redes sociales para potenciar la concienciación de los conductores.

Asimismo, supondrá un incremento de controles en todas calles y carreteras, tal y como han adelantado los responsables de tráfico y funcionarán cámaras instaladas en los pórticos de las autovías con capacidad para detectar varios tipos de distracciones por parte de los conductores tales como el uso indebido del teléfono móvil.

En estos casos, las propias cámaras envían un informe al Centro Estrada donde se decide la posible incoación del correspondiente procedimiento sancionador.

La distracción de los conductores es la primera causa de los accidentes mortales de en todo el país y uno de cada tres accidentes mortales tienen su origen en ellas.

El tipo de accidente más frecuente provocado por las distracciones son las salidas de vía, las colisiones por alcance con los vehículos que circulan por delante o que se encuentran detenidos y los atropellos a peatones.