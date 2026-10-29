Tráfico prevé más de 690.000 viajes en CyL en la operación especial por Todos los Santos

Archivo - Tráfico prevé más de 6.900 desplazamientos en CyL durante este puente. Foto archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos, periodo en el que ha previsto 693.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera en Castilla y León.

El operativo ha quedado fijado para comenzar a las 15.00 horas de este viernes, 30 de octubre, y se prolongará hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre en esta comunidad autónoma y en otras siete regiones españolas donde dicha jornada es festiva, mientras que en los territorios donde el lunes es laborable finalizará a las 24.00 horas del domingo 1 de noviembre.

Por provincias de la Comunidad, Tráfico ha calculado que Valladolid registrará el mayor volumen con 111.000 viajes, seguida de Burgos con 101.000, Segovia con 90.000, León con 83.000 y Ávila con 76.000. Asimismo, el organismo ha estimado 69.000 desplazamientos tanto para Salamanca como para Palencia, mientras que en Zamora se esperan 52.000 y en Soria un total de 42.000 tránsitos, a los que se sumarán numerosos recorridos cortos orientados a las tradicionales visitas a los cementerios.

El organismo ha confirmado que contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos, movilizando a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, al personal de la Unidad de Medios Aéreos y de los ocho centros de gestión del tráfico, así como a los operarios de mantenimiento de equipos y a los servicios de emergencias.

Además, la DGT ha activado radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para vigilar el uso del teléfono móvil y del cinturón de seguridad, al tiempo que permanecerá pendiente de un posible incremento viario hacia Andalucía por el corte ferroviario derivado del accidente de Urda.

Para facilitar la fluidez de la circulación durante las jornadas de mayor intensidad de salidas y retornos, Tráfico ha planificado la habilitación de carriles adicionales y reversibles mediante señalización y balizamiento, así como itinerarios alternativos y medidas en puntos conflictivos.

Del mismo modo, se ha acordado la paralización de las obras en la calzada, la limitación de pruebas deportivas y la restricción a la circulación de camiones de mercancías en determinados tramos y horarios, además de prever un carril adicional en la A-1 desde el kilómetro 74 por los trabajos en viaductos entre Venturada y Cabanillas de la Sierra (Madrid).

Por último, el departamento ha recordado la necesidad de consultar los canales informativos oficiales antes de iniciar el viaje y ha incidido en las recomendaciones para la conducción otoñal ante la posible aparición de meteorología adversa y la menor luz diurna.

Asimismo, ha señalado la obligatoriedad de usar la baliza V-16 en caso de percance y ha reiterado que, desde el pasado 1 de octubre, está en vigor la creación del "carril de emergencia" para permitir el paso de vehículos prioritarios cuando las retenciones obliguen a circular a paso de peatón o a detenerse