Tragsa elaborará el pliego del servicio de control de calidad del agua potable de la Diputación de Soria

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno. - EUROPA PRESS

SORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Tragsa se encargará de la elaboración del pliego que regirá la licitación del servicio de mantenimiento de los equipos de tratamiento de aguas de consumo humano y control de calidad de agua en los municipios de la provincia de Soria, según ha aprobado este lunes la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial.

Este nuevo pliego se elaborará una vez realizados los análisis de todos los parámetros actualizados que rigen en la normativa europea en relación a la calidad del agua para consumo humano.

Una vez que se lleve a cabo esta redacción del nuevo pliego, la institución provincial sacará a licitación este servicio que se presta a todos los municipios interesados en disponer de estos controles de calidad que llevará a cabo la empresa que resulte adjudicataria.

Además, en la anterior Junta de Gobierno se aprobó prorrogar el servicio que actualmente se presta, pero solo hasta que se lleve a cabo la adjudicación con el nuevo pliego que a partir de ahora se encargará de redactar Tragsa por un importe estimado de 5.647 euros.

Este incluye además el pliego del servicio de explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración que componen el sistema integral de las aguas residuales del Parque Natural del Cañón del Río Lobos y la EDAR de Cabrejas del Pinar.