Retirado el trailer atrapado horas en una céntrica calle de Valladolid

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Valladolid ha informado de que ya se ha retirado el trailer que ha permanecido horas atrapado en una céntrica calle de Valladolid después de que su conductor se metiera por una zona de difícil acceso para vehículos pesados.

"No sabemos qué estaba pensando el conductor", han señalado a Europa Press fuentes de la Policía Local a preguntas de cómo el transportista, de origen rumano, posiblemente guiado por su GPS, ha podido llevar su trailer hasta el referido punto entre las calles Macías Picavea y Platerías, donde ha estado atrapado desde las 11.45 horas hasta poco antes de las 14.30 horas.

Al lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, que han tenido que serrar hasta cuatro bolardos, y agentes de la Policía Municipal con el fin de despejar la calle lo antes posible.