La transformación digital en CyL contará con 89 millones de euros en 2026, un 37 por ciento más que en 2024

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Transformación Digital de la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León contará, según el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, con 89 millones de euros, un 37 por ciento más que en 2024.Las principales líneas de actuación incluyen.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026.

En el apartado de Transformación Digital, Sanz Merino ha subrayado el objetivo "de hacer llegar las ventajas de la innovación a todas las personas y a todos los lugares de Castilla y León" a lo que se dedican, asegura, los 89 millones de euros presupuestados en 2026 para estos asuntos.

De ellos, 22,4 millones se dirigen a la administración digital y la mejora del trabajo inteligente.

Por otro lado, la consolidación del Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE), al que se destinan tres millones de euros para completar la migración a su nueva sede, y el impulso de proyectos de inteligencia artificial y computación cuántica.,

5,4 millones del Presupuesto se destinarán a garantizar la cobertura de Televisión Digital Terrestre (TDT) en 648 centros emisores que prestan servicio a 350.000 personas.

Relacionada con esta materia, está consignada una partida por 23,5 millones de euros para Radio Televisión Castilla y León S.A, conforme a la previsión contenida en el acuerdo de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, de 6 de junio de 2025.

Asimismo, en cumplimiento de la disposición adicional tercera de la Ley 1/2025, de 3 de julio, de reforma de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, está a punto de licitarse el concurso para el otorgamiento de una nueva licencia de televisión privada de ámbito autonómico

Estas medidas, referidas a infraestructuras de conectividad y televisión, son para Sanz Merino "uno de los pilares de la transformación digital, pero otro no menos importante es el impulso de medidas de digitalización de la ciudadanía y de los servicios en el medio rural".

Por su parte, el Programa CyL Digital, que ofrece formación en competencias digitales, especialmente en el medio rural, dispondrá de 4,8 millones. Cuenta ya con 338 centros asociados, superando con creces las previsiones de inicio de legislatura.

Ha destacado también Sanz Merino el proyecto Territorio Rural Inteligente, con más de 3.500 sensores en 400 municipios para mejorar la gestión de servicios públicos.

En definitiva, recalca que los presupuestos de 2026 marcan un rumbo claro: una Castilla y León "más cohesionada, conectada y preparada para el futuro".

"Juntas, estas medidas demuestran una gestión centrada en resultados, que convierte cada inversión en progreso real y asegura que vivir en cualquier rincón de Castilla y León sea una opción con futuro", ha concluido Sanz Merino.