Transportes activa un dispositivo en CyL, Asturias, Cantabria y Cataluña con 693 equipos quitanieves

Archivo - Máquina quitanieves. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un dispositivo para hacer frente a las nevadas en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Cataluña los días 13 y 14 de febrero, formado por 693 equipos quitanieves y 130.835 toneladas de fundentes.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido para el viernes 13 y el sábado 14 un boletín de aviso por nevadas de nivel naranja en Asturias, Cantabria y Castilla y León. Además, se ha emitido el sábado 14 otro boletín de aviso por nevadas de nivel naranja en Cataluña.
Por ello, se hace un llamamiento a la "prudencia y a extremar las medidas de precaución" al circular por carretera y se recomienda consultar la información y recomendaciones contenidas, aparte de en la cuenta de X del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob), en los enlaces oficiales: http://infocar.dgt.es/etraffic/ , @DGTes, http://meteoruta.aemet.es/p_index.html y @AEMET_Esp