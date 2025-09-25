Transportes adjudica por 2,6 millones la rehabilitación de la autovía A-11 en la variante de Burgo de Osma (Soria)

SORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,6 millones de euros (IVA incluido) un contrato de obras para la rehabilitación del firme de la autovía A-11 entre los kilómetros 52,400 y 61,800, el tramo de la Variante de Burgo de Osma, en la provincia de Soria.

Estas obras servirán para corregir los deterioros que presenta el firme en la actualidad y para prevenir su agotamiento en las zonas en peor estado, según han informado desde el propio Ministerio de Transportes recogido por Europa Press.

En este sentido, la rehabilitación superficial consistirá en el refuerzo del firme en la totalidad de la calzada con mezcla bituminosa y la rehabilitación estructural constará de actuaciones de fresado y reposición e incluso de saneo de la explanada en las zonas en peor estado, donde presente agotamiento estructural.

Además, las obras incluirán todas las actuaciones complementarias necesarias para su correcto desarrollo como sellado de grietas, regeneración de mordientes, adecuación de bermas, drenaje subterráneo en zonas de saneo de explanada.

Asimismo, también se incluirán la adecuación y reposición de elementos de drenaje longitudinal existentes, señalización horizontal, bandas sonoras longitudinales fresadas, balizamiento, reposición de espiras de tráfico, etc.

A su vez, estas obras incorporarán las actividades de señalización y balizamiento de obra, gestión de los residuos de construcción y demolición generados, vigilancia de la seguridad y salud, y limpieza y terminación de las obras.

OTRAS ACTUACIONES

Por otro lado, esta actuación se suma a la reciente licitada para rehabilitar diez kilómetros de la travesía de la N-122 a su paso por esta misma la localidad de Burgo de Osma.

En este contexto de trabajos de mantenimiento de carreteras del Estado que realiza el Ministerio en la provincia de Soria, el pasado mes de julio se adjudicaron por otros 10,4 millones de euros los trabajos para conservar 150 kilómetros en diversos tramos de las autovías A-11, desde Medinaceli hasta Lubia.

También en la SO-20, en Soria capital; en las carreteras N-111, entre Medinaceli y Almazán y entre Lubia y Soria; y en la N-2, entre Medinaceli y Santa María de Huerta.