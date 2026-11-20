VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de 828.850 euros, IVA incluido, la redacción del estudio informativo de la mejora del corredor ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro (Burgos), licitado el pasado mes de julio y cuya adjudicación ya se ha publicado en la Plataforma de Contratación.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press, el objeto de este estudio es plantear diferentes alternativas para mejorar los tiempos de recorrido entre ambas ciudades y mantener el tráfico mixto tanto de viajeros como de mercancías.

En la actualidad, el trayecto entre Logroño y Miranda de Ebro pertenece a la línea de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) 01-700, que forma parte del corredor que comunica el Mediterráneo y el Cantábrico y constituye uno de los principales ejes ferroviarios transversales de la península.

La conexión propuesta parte de las alternativas analizadas previamente en el estudio de viabilidad redactado por el propio Ministerio, al que el Consejo Asesor de Transportes y Movilidad Sostenible dio el visto bueno el pasado 28 de abril de 2026.

Dicho documento determinó que en esta fase de estudio informativo se analizarían con mayor detalle tres de las seis alternativas planteadas, además de la opción de no actuación.

El trabajo adjudicado servirá de base para el proceso de información pública y audiencia a las administraciones públicas afectadas hasta alcanzar la aprobación del expediente de información pública y la aprobación definitiva del estudio informativo.

Esta actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, impulsar el crecimiento económico y resolver problemas reales de movilidad.

Asimismo, permitirá que la población de Logroño, Haro (La Rioja) y Miranda de Ebro disponga de una conexión ferroviaria más rápida, eficiente, cómoda y mejor enlazada con la red española de alta velocidad, además de reducir la demanda de vehículo privado y, con ello, la congestión y la contaminación.