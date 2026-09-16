Transportes adjudica las obras de remodelación de la estación de tren de Soria por 4,5 millones de euros

Recreación de la estación de tren de Soria tras su remodelación . - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) - El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha adjudicado el contrato para la remodelación de la estación de Soria por 4,47 millones de euros (IVA incluido).

El objetivo es el de reformar el interior del actual edificio de viajeros, así como recuperar su memoria arquitectónica y el aspecto exterior del diseño original, según han informado desde el Ministerio de Transportes.

La adjudicación se publicará próximamente en la plataforma de contratación del Estado. Al mismo tiempo, el proyecto incluye la mejora de la plaza de acceso de la estación, con una reorganización del tráfico rodado y peatonal, así como la reubicación de la zona de aparcamiento, con una capacidad para 50 plazas.

También contempla la adecuación general del entorno del edificio de viajeros, incluyendo actuaciones exteriores en los edificios colindantes y la mejora del muro-límite de la estación con la carretera de Madrid.

ESPACIOS

Las actuaciones en el interior del edificio de viajeros tienen como objetivo mejorar sus flujos de tránsito y dar cabida a los servicios ligados a la actividad ferroviaria. Con este fin, se reubicará el vestíbulo principal de acceso en las tres crujías centrales del edificio, potenciando la simetría del recinto y la conexión directa con los andenes a través de los tres huecos centrales originales.

El nuevo vestíbulo de viajeros será más amplio y diáfano, redistribuyéndose el resto de las estancias en los extremos colindantes para lograr una mayor permeabilidad interior. En la parte oeste se situarán las zonas de atención al cliente y venta de billetes, así como la cafetería, que se independiza de la estación y se abre hacia la zona lateral, posibilitando un amplio espacio de terraza.

La zona este, por su parte, albergará un nuevo núcleo de aseos, adaptado a personas de movilidad reducida, y la comunicación vertical con la primera planta, mediante un nuevo ascensor y escaleras.

PRIMERA PLANTA

Unas de las principales novedades del proyecto es que se modifica el uso de la planta primera, que tendrá finalidad comercial, acogiendo un servicio de alojamiento (hostel). Se reordenará completamente el espacio de dicha planta primera para albergar hasta nueve habitaciones y dos amplios núcleos de aseos y vestuarios, organizados en torno a un pasillo central que comunica la planta de extremo a extremo.

La planta contará con espacios comunes de descanso, tanto interior como exterior, aprovechando la recuperación de las terrazas externas.

MEMORIA ARQUITECTÓNICA

Una serie de actuaciones van a permitir la recuperación del aspecto exterior del edificio de viajeros diseñado por Gutiérrez Soto e inaugurado en 1929. Así, se eliminarán los revocos, para permitir el afloramiento de la piedra original, y se recuperarán las terrazas originales, eliminando las alas construidas sobre ellas.

Además, se ejecutará una nueva cubierta semejante a la original, se recuperarán los arcos de medio punto en los huecos de la planta baja y se abrirán los huecos de fachada en la planta superior para dotarlos de mayor proporción vertical. También se renovarán todas las carpinterías de la fachada y se rehabilitarán las marquesinas, recuperando la imagen de las originales.

Este proyecto contribuye al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como son el 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) y el 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles).