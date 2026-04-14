Transportes aprueba la ampliación a tres carriles de la A-62 entre Simancas y Tordesillas por 125,5 millones. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y se ha aprobado definitivamente el proyecto de construcción para la mejora de la capacidad y funcionalidad de la autovía A-62 entre Simancas y Tordesillas, en la provincia de Valladolid, con un presupuesto estimado de 125,5 millones de euros.

La resolución de aprobación se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La A-62, conocida como Autovía de Castilla, discurre entre Burgos y Fuentes de Oñoro (en la frontera con Portugal) y forma parte de la Red Transeuropea de Transporte, ya que se trata de una vía que facilita la conectividad con territorio nacional y por la que circulan los principales flujos de viajeros y mercancías de tráfico internacional.

El proyecto aprobado define las actuaciones necesarias para mejorar la movilidad, la funcionalidad y la seguridad viaria en el tramo de la autovía entre Simancas y Tordesillas, entre los km 140,5 y 151. Para ello, se construirá un tercer carril por sentido, se reordenarán los accesos y se remodelarán los cuatro enlaces existentes: Velliza-Villamarciel, San Miguel del Pino, El Montico y conexión con la autovía A-6.

Asimismo, se rediseñará el ramal de conexión A-62/A-6 sentido Madrid a la altura de Tordesillas. Además, se construirán cuatro nuevos pasos superiores, uno de ellos para uso agropecuario; una nueva estructura para el paso inferior de fauna en el entorno del encauzamiento del Arroyo de la Reguera; un viaducto; tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y dos muros de contención de tierras.