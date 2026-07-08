Transportes cede al Ayuntamiento de Valladolid la VA-20 tras las obras de integración urbana

Plano de la VA-20, Ronda Interior de Valladolid, que ha cedido el Ministerio de Transportes al Ayuntamiento de Valladolid. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha cedido al Ayuntamiento de Valladolid la titularidad de la VA-20, Ronda Interior de Valladolid, tras las obras de integración urbanas recientemente finalizada.

El tramo objeto de la cesión está situado entre la glorieta de enlace con la N-620a y la glorieta de inicio de la VA-30, y comprende la zona que afecta a la infraestructura, incluyendo todas las calzadas, isletas y aceras, lo que supone una superficie estimada de 503,251,19 metros cuadrados.

La cesión se ha producido tras la finalización de las obras de integración urbana ejecutadas para adaptar la vía al uso de peatones y ciclistas.

Estas actuaciones han sido llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con una inversión de 12,75 millones de euros procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre otras actuaciones, se han creado 9,5 kilómetros de vía ciclista segregada del tráfico rodado y de las aceras peatonales, conectada con el resto de la infraestructura ciclista en servicio, se ha instalado iluminación propia; se han ampliado y acondicionado zonas verdes; y se han reparado las aceras y vados peatonales, garantizando la accesibilidad y la seguridad.

El Ayuntamiento de Valladolid asume la titularidad de este tramo de la VA-20 y los espacios reseñados, con todos sus elementos auxiliares y equipamientos, y pasa a ser el responsable de su conservación, mantenimiento y explotación.

Este cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno ni genera obligaciones económicas ni gasto alguno para la Administración General del Estado.