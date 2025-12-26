Transportes da por finalizadas las obras de humanización en la travesía de Cardenal Cisneros de Zamora

Imagen de una de las glorietas de las travesías - MITECO

ZAMORA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado por finalizadas las obras de humanización para la adecuación al paso de peatones y bicicletas de la travesía de la carretera ZA-20 en la avenida Cardenal Cisneros, en la ciudad de Zamora.

Los trabajos, financiados con una inversión de 8,4 millones de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han desarrollado en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 2,8 de la ZA-20.

La travesía presenta dos zonas diferenciadas. Un primer tramo de desarrollo relativamente reciente, con algún núcleo de viviendas y zonas comerciales, que comienza en la glorieta de intersección con la ZA-11 en el kilómetro 0 de la ZA-20 y se extiende hasta el kilómetro 1,2, en la intersección con la calle Carretera de la Estación; y un segundo tramo de 1,5 kilómetro, de zona puramente urbana, donde comienza el núcleo de población propiamente dicho.

Con esta actuación, "además de impulsar la movilidad de peatones y ciclistas, se ha calmado el tráfico rodado y se han restringido los espacios dedicados a los automóviles, reduciendo así tanto las emisiones contaminantes como el ruido".

Para ello, se ha construido un carril bici a lo largo de toda la travesía de 4,2 kilómetros; se ha convertido el primer tramo de 1,2 kilómetros de la travesía en un bulevar urbano; se han transformado siete intersecciones convencionales y glorietas partidas en glorietas completas; y se ha reducido el ancho de los carriles de circulación.

Del mismo modo, se han renovado el acerado, el encintado con bordillos, el mobiliario urbano, las zonas ajardinadas y el arbolado, el pavimento de las calzadas y las vías de servicio y los puntos de alumbrado público y semafóricos.

Esta actuación se une a las ya también finalizadas obras de mejora de la movilidad y la seguridad vial de la Avenida de Requejo, y a las obras de la N-122 en la Calle de la Puebla, la Cuesta de la Morana y la Avenida de Galicia, en avanzado estado de ejecución; y que en su conjunto supondrán la transformación de 6,5 kilómetros de travesías en la ciudad de Zamora con una inversión de 19 millones.

La finalización de estas obras lleva implícita la cesión de la titularidad de la travesía al Ayuntamiento de Zamora, que pasará a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento.