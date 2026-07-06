Transportes ejecuta obras de mejora el firme de la A-6 en León y Lugo, lo que afectará al tráfico hasta octubre

Plano de las obras de mejora del firme que se llevan a cabo en la A-6. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecuta obras de la rehabilitación estructural del firme en la calzada izquierda de la autovía A-6 entre los kilómetros 407 y 480,5, en las provincias de Lugo y León, con un presupuesto vigente de 8,8 millones de euros (IVA incluido), lo que provocará afectaciones al tráfico hasta el mes de octubre.

En concreto, en una primera fase habrá incidencias desde este lunes 6 de julio hasta las 0.00 horas del día 13 (domingo noche) entre los kilómetros 480,5 y 477,2, mientras que desde las 8.00 h del lunes 13 de julio hasta las 0.00 horas del miércoles 5 de agosto (martes noche) se verá afectado el tramo ubicado entre los kilómetros 479,5 y 469.

Además, desde las 8.00 horas del martes 21 de julio hasta las 0.00 horas del lunes 10 de agosto (domingo noche) las afectaciones al tráfico se producirán entre los kilómetros 469 a 455,5 y, desde las 8.00 del lunes 27 de julio hasta las 0.00 h del jueves 3 de septiembre (miércoles noche), se registrarán entre los kilómetros 455,5 a 432.

Una quinta fase afectará, desde las 8.00 horas del lunes 31 de agosto hasta las 0.00 horas del lunes 21 de septiembre (domingo noche), al tramo entre los kilómetros 438,5 a 420 y la siguiente, desde las 8.00 del jueves 10 de septiembre hasta las 0.00 horas del martes 6 de octubre (lunes noche) al comprendido entre los kilómetros 420 a 407.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados que supondrán desvíos con circulación bidireccional en unos casos o por la N-6 debido al corte total de la vía.