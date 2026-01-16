Finaliza la integración urbana de 6 km de travesías en Soria, tras invertir 23,5 millones

Glorieta tras las obras de integración en Soria. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de integración urbana de seis kilómetros de travesías de la ciudad de Soria, tras una inversión total de 23,5 millones de euros.

Las obras han sido financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según han informado desde el propio Ministerio de Transportes.

El proyecto ha supuesto la transformación de las carreteras N-234, en la Avenida de Valladolid y la calle San Agustín, y N-111, en la carretera de Madrid. También la carretera de Logroño y la calle Eduardo Saavedra, para adecuarlas a la movilidad de peatones y ciclistas y mejorar la seguridad vial.

La finalización de estas obras lleva aparejada su cesión al Ayuntamiento de Soria, que pasa a ser el titular de la vía.

ACTUACIONES.

Las actuaciones realizadas están dirigidas a dotar de más espacio público a la movilidad ciclista y peatonal, así como zonas verdes. Entre ellas destaca la ampliación de la calzada para peatones y ciclistas o la construcción de seis glorietas, una de ellas, en la zona de San Andrés, que sustituye al paso inferior que existía en la zona.

Las obras incluyen la mejora de las paradas de autobús y la ejecución de 5.278 metros de nuevo carril bici bidireccional, además de la ampliación de las aceras, con 47.280 metros cuadrados de superficie peatonal.

Otra de las actuaciones ha sido la reordenación de plazas de aparcamiento y la instalación de 240 bancos y sillas, además de otro mobiliario urbano como papeleras.

Asimismo, se han creado 295 metros cuadrados de áreas infantiles y biosaludables, con zonas de aparatos de ejercicio distribuidos a lo largo de las travesías. La inversión ha incluido la renovación del alumbrado público con tecnología LED, el acondicionamiento de casi 17.000 metros cuadrados de zonas verdes y el fresado completo de la calzada. Por último, se ha rehabilitado el entorno del Puente de Piedra sobre el río Golmayo, así como del puente medieval de piedra de la N-234.