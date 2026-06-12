Transportes finaliza la rehabilitación del firme de 8,5 kilómetros de la N-122 en Zamora

Plano de la actuación en la N-122 de Zamora - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZAMORA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de rehabilitación con firmes sostenibles que se han llevado a cabo en la N-122, en los tramos comprendidos entre los kilómetros 437,3 y 439,2, en el término municipal de Toro, y entre los kilómetros 447 y 453,6, en los términos municipales de Coreses y Zamora, y que ha contado con una inversión de 2,43 millones de euros (IVA incluido).

Los trabajos desarrollados han consistido en el fresado y la reposición del firme en todo el ancho de la calzada con mezclas bituminosas semicalientes, en las que se ha utilizado hasta un 30 por ciento del material reciclado del asfalto anterior, según ha señalado el Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actuación, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, que tiene diversos objetivos relacionados con "la descarbonización y la sostenibilidad del transporte".

Se trata de una iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la red de carreteras en Castilla y León, Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria, con materiales reutilizados y sostenibles.