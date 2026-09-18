Transportes inicia el lunes la mejora del firme en 15 kilómetros de la N-122 y A-11 entre Tudela de Duero y Valladolid. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a iniciar este lunes, 21 de septiembre, las obras de rehabilitación del firme de las carreteras A-11 y N-122 en el tramo comprendido entre Tudela de Duero y Valladolid, en la provincia de Valladolid.

Estos trabajos cuentan con una inversión de 9,1 millones de euros (IVA incluido) y se ejecutarán a lo largo de unos 15 kilómetros de ambas vías para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial.

En concreto, la intervención abarcará cinco kilómetros de la N-122, entre los puntos kilométricos 343 y 348, y aproximadamente 10 kilómetros de la A-11, entre el kilómetro 196 y el 206,68. Las actuaciones contempladas en esta fase inicial comprenden labores de fresado, reposición del firme y repintado de marcas viales. Los trabajos se iniciarán en la A-11, concretamente entre los kilómetros 197,9 y 203,1, para continuar avanzando en sentido hacia la capital vallisoletana.

Para posibilitar el desarrollo de las obras y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios, se han programado cortes totales de calzada de forma alternativa. De este modo, se habilitará la circulación en doble sentido por la calzada opuesta mediante el uso de pasos de mediana, unos desvíos que estarán debidamente señalizados para mantener el flujo del tráfico con seguridad. La programación se desarrollará de manera diaria durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, para proseguir posteriormente en una segunda fase tras el periodo invernal.

El Ministerio de Transportes ha precisado que no se producirán afectaciones al tráfico durante los festivos del 10 al 12 de octubre, con motivo del puente del Día de la Hispanidad, ni del 31 de octubre al 2 de noviembre, por el puente del Día de Todos los Santos. No obstante, la planificación establecida podrá experimentar modificaciones motivadas por las condiciones meteorológicas, el rendimiento de los equipos de trabajo o el propio avance de la obra.

Por otro lado, la puesta en servicio parcial de la A-11 entre Tudela de Duero y Quintanilla de Arriba ha conllevado el cambio de la numeración de los hitos kilométricos y de la cartelería en el tramo en servicio entre Tudela de Duero y Valladolid. La antigua numeración de los kilómetros 348 a 358 ha quedado reconfigurada del kilómetro 196 al 206, una modificación que ha conllevado la actualización de los tramos de actuación previstos en el proyecto adjudicado.