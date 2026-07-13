Transportes licita por 105,1 millones la conservación de 927 kilómetros de carreteras en cuatro provincias de CyL

Fresado y resposición del firme en una carretera de Burgos. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 105,1 millones de euros (IVA incluido) la conservación y explotación de 926,7 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León.

En concreto, se han sacado a licitación tres contratos que incluyen cinco lotes con actuaciones en carreteras estatales de las provincias de Burgos, León, Soria y Valladolid.

La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses y en ellos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

Los trabajos previstos se enmarcan en el programa del Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

En concreto, en la provincia de Burgos se ha licitado un primer lote, con un importe de 34,55 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 6 de carreteras en esta provincia, correspondiéndose con la A-1 entre los kilómetros 119 y 247, la A-11 entre los puntos kilométricos 105 y 122, así como diversas vías de servicio y enlaces de estas autovías.

También se incluyen 44,8 kilómetros de la N-122 en varios tramos entre los puntos kilométricos 247 y 297, la N-622 entre los kilómetros 48 y 80 y 24 kilómetros de la N-1 en varios tramos entre los puntos 146 y 203. Asimismo, se acometerá la rehabilitación superficial del firme en la carretera N-1 del kilómetro 153 al 162,8, correspondiente al tramo de la Glorieta enlace A-1/N-1 Fuentespina- Aranda de Duero.

Además, se ha sacado a licitación un segundo lote de 15,72 millones de euros para la conservación del sector 3 de carreteras en esta provincia, incluyendo la autovía A-73 entre los kilómetros 0 y 10 y entre los 53 y 63, así como distintos tramos de las carreteras N-623 y N-627. Asimismo, se acometerá la rehabilitación superficial del firme en varios tramos de la N-627 desde el kilómetro 39 al 44,4.

OTROS LOTES

En la provincia de León se ha licitado un lote, por 22,69 millones de euros, que tiene por objeto la conservación del sector 2 de carreteras en esta provincia, incluyendo la A-66 entre los kilómetros 143 y 196, la LE-30 entre el 0 y el 9, la LE-11 en sus primeros once kilómetros, la LE-20 entre los puntos kilométricos 143 y 148, seis kilómetros de la N-120 en varios tramos entre los kilómetros 302 y 315; la N-601 entre los kilómetros 322 y 325, la N-630 entre el 99 y el 143 y 153 y 204, y la N-621 entre los kilómetros 9 y 25.

Asimismo, se acometerá la mejora del balizamiento de la Carretera N-630, mediante hitos de arista flexibles, captafaros verticales y jalones de nieve, entre los kilómetros 99,6 y 138, en ambas márgenes.

En el caso de Valladolid, se ha sacado a licitación un lote, por 23,3 millones de euros, que tiene por objeto conservación del sector 4 de carreteras en esta provincia, lo que incluye las autovías A-62 entre los kilómetros 101 y 193, VA-30 entre sus 21 kilómetros, A-11 entre los kilómetros 294 y 412, así como vías de servicio y enlaces de estas autovías en dichos tramos, la N-620 entre los puntos kilométricos 156 y 193 y la N-122 entre el 396 y el 412. Además, se realizará la rehabilitación de firmes en la N-122A (395,8 a 402,7).

Finalmente, en la provincia de Soria, con un importe de licitación de 8,83 millones de euros, tiene por objeto la conservación del sector 4 de carreteras en esta provincia, que contempla trabajos de mantenimiento en la autovía A-2 entre los kilómetros 139 y 181.

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles.

Se incluyen actuaciones como la gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.