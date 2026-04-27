Transportes rehabilita con firme sostenible 6,5 kilómetros de la BU-30, en Burgos, con una inversión de 2,88 millones. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible invertirá un total de 2,88 millones de euros en las obras de rehabilitación del firme con asfalto sostenible entre los kilómetros 1,80 y 8,30 de la BU-30, en la provincia de Burgos. Esta actuación está financiada con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los trabajos que se van a realizar consisten en la extensión de una nueva capa de rodadura en toda la superficie de la calzada y arcenes. Por este motivo, desde el hoy lunes el tráfico se verá afectado con la reducción de uno de los carriles de la carretera. De manera puntual, se cortará íntegramente una de sus calzadas, pasando la circulación a discurrir en ambos sentidos por la calzada contraria, que quedará habilitada y señalizada al efecto. Las afectaciones durarán previsiblemente hasta finales de mayo.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyo objetivo es impulsar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación a través de la reducción de temperaturas y disminuir las necesidades de acarreo de materiales, así como el transporte asociado, mediante técnicas de reutilización. Además, contribuye a la descarbonización y a la sostenibilidad del transporte.

Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León, Región de Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria, con materiales reutilizados y sostenibles. Algunos de los trabajos ya han comenzado en Logroño, Zamora, Pontevedra, Zaragoza y Ávila.