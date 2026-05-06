Transportes saca a información pública del proyecto de ampliación a 3 carriles de la A-62 entre Simancas y Tordesillas

Transportes aprueba la ampliación a tres carriles de la A-62 entre Simancas y Tordesillas por 125,5 millones. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la aprobación del expediente de Información Pública del proyecto de ampliación a tres carriles de la autovía A-62 entre Simancas y Tordesillas (Valladolid), aprobado hace ya tres semanas.

El proyecto denominado 'Mejora de capacidad y funcionalidad de la Autovía de Castilla (A-62)' afecta al tramo entre los puntos kilométricos 140,500 y 151,000, términos municipales de Simancas y Tordesillas.

Se aprueba, con fecha del pasado 14 de abril, el expediente de información pública del proyecto y se establece que, durante la realización del expediente expropiatorio se revisará la relación de bienes y derechos afectados teniendo en cuenta las alegaciones efectuadas relativas a la titularidad de las fincas, superficies, bienes valorables en ellas o naturaleza y usos de las mismas, siempre que se hayan demostrado fehacientemente las titularidades y éstas estén inscritas en los registros oficiales, sin perjuicio de las verificaciones pertinentes en el momento de levantamiento de actas previas.

Asimismo, se tendrá en cuenta a la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas como interesados en el procedimiento expropiatorio en lo referente a las parcelas sobre las que ostenta titularidad de derechos reales o interés económicos.

Se coordinará con las compañías de suministro y la propia Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas las actuaciones sobre la línea de alta tensión que afecten a los riegos, de modo que se realicen, en la medida de lo técnicamente posible, fuera de la campaña de riego o minimizando cualquier interrupción del suministro esencial para evitar los perjuicios que se pudieran generar en los cultivos.

Asimismo, el documento señala que se proseguirá la tramitación de la reposición de servicios afectados en aplicación de lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y de acuerdo con la Circular sobre Modificación de servicios en los proyectos de obras.

El acuerdo aprueba definitivamente el Proyecto de ampliación a tres carriles de la A-62, redactado con fecha de octubre de 2025, con un Presupuesto Base de Licitación de 125.479.114,97 euros, IVA incluido.

La A-62, conocida como Autovía de Castilla, discurre entre Burgos y Fuentes de Oñoro (en la frontera con Portugal) y forma parte de la Red Transeuropea de Transporte, ya que se trata de una vía que facilita la conectividad con territorio nacional y por la que circulan los principales flujos de viajeros y mercancías de tráfico internacional.

El proyecto aprobado define las actuaciones necesarias para mejorar la movilidad, la funcionalidad y la seguridad viaria en el tramo de la autovía entre Simancas y Tordesillas, entre los kilómetro 140,5 y 151. Para ello, se construirá un tercer carril por sentido, se reordenarán los accesos y se remodelarán los cuatro enlaces existentes: Velliza-Villamarciel, San Miguel del Pino, El Montico y conexión con la autovía A-6.

Asimismo, se rediseñará el ramal de conexión A-62/A-6 sentido Madrid a la altura de Tordesillas. Además, se construirán cuatro nuevos pasos superiores, uno de ellos para uso agropecuario; una nueva estructura para el paso inferior de fauna en el entorno del encauzamiento del Arroyo de la Reguera; un viaducto; tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y dos muros de contención de tierras.