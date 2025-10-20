Transportes somete a información pública la mejora del enlace de la AP-1 y la A-1 en Armiñón, con 19,2 millones

BURGOS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente y sometido a información pública el proyecto de trazado del acondicionamiento, ampliación de capacidad y mejora de la confluencia de la autopista AP-1 con la calzada Madrid-Irún de la A-1 en el enlace de Armiñón, en el límite provincial entre Burgos y Álava.

El trámite se abre tras la publicación de su anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para esta actuación, que mejorará las condiciones de circulación del tramo tras la liberación del peaje, se prevé una inversión de 19,2 millones de euros y, para su desarrollo, se subscribió en 2022 un convenio entre este Ministerio y la Diputación Foral de Álava, por el que la Diputación se encarga de la redacción del proyecto y su posterior ejecución, que será supervisada y financiada por el Ministerio, detalla a través de un comunicado.

Las actuaciones contempladas en este proyecto recogen la ampliación de capacidad de los ramales de acceso en la conexión de la actual AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón, concretamente la confluencia en el sentido Madrid-Irun, todo ello con el objetivo de mantener unas adecuadas condiciones de vialidad en todo el corredor de la AP-1, que soporta tráfico de largo recorrido tanto nacional como internacional, y que forma parte de los itinerarios E-5 y E-80 de la Red Transeuropea de carreteras.

A parte del proyecto que ahora se somente a información pública, la Diputación Foral de Álava ya ha ejecutado las obras de ampliación de la capacidad y mejora de la bifurcación entre la calzada Irún-Madrid de la autovía A-1 y el ramal de incorporación a la autopista AP1 en el enlace de Armiñón, cuyo presupuesto asciende a 4,8 millones (IVA incluido) y que también son financiadas por el Ministerio de Transportes.