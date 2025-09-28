Trasladada al hospital la conductora de un patinete tras una colisión con un turismo en Burgos

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años conductora de un patinete ha sido trasladada al Hospital de Burgos tras resultar herida en una colisión con un turismo en la calle Juan Ramón Jiménez cruce con calle Vitoria, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar a las 9.36 horas de este domingo, 28 de septiembre, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso del accidente, del que ha informado a Policía Local, Policía Naciona y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a la mujer y la ha trasladado finalmente al hospital en ambulancia soporte vital básico.