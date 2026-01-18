Trasladada al hospital una intoxicada por monóxido en una vivienda de Villanázar (Zamora)

Archivo - Ambulancia soporte vital básico - SACYL - Archivo

ZAMORA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 63 años ha sido trasladada al Hospital de Benavente tras resultar intoxicada por monóxido a causa de un brasero en una vivienda de la calle Benavente en Villanázar (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4.43 horas de este domingo, 18 de enero, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para una mujer mareada por intoxicación por monóxido de carbono.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a Guardia Civil de Zamora, a Bomberos de Benavente y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia al lugar, donde el detector de monóxido ha dado positivo.

Finalmente, Emergencias sanitarias - Sacyl ha atendido a una mujer de 63 años que ha sido trasladada en ambulancia al Hospital de Benavente.