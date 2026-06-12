Trasladado a comisaría en Valladolid un varón tras agredir a una mujer al grito de "rojos de mierda"

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón fue trasladado a efectos de identificación y denunciado por desobediencia a agentes de la autoridad después de presuntamente agredir a una mujer, que se encontraba en la zona de San Miguel de Valladolid junto a su pareja, y llamarles a ambos "rojos de mierda".

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, los hechos se produjeron en torno a las 23.40 horas de este viernes, cuando un coche patrulla que se encontraba por la zona de San Miguel observó como un varón daba una patada a una mujer junto a la plaza de Los Arces.

Los agentes se acercaron al lugar y en primer lugar se entrevistaron con la agredida, que se encontraba junto a otro hombre, y ha asegurado que cuando ambos iban por la calle, se ha acercado un varón por detrás, les ha dicho que eran unos "rojos de mierda".

Los uniformados se entrevistaron a continuación con el presunto agresor, a quien no pudieron identificar en el lugar, por lo que le han trasladado a dependencias policiales para poder realizar la identificación.

Por el momento, la presunta agresión se ha saldado con el levantamiento de un acta por desobediencia a agentes de la autoridad, ya que a la Policía Nacional no le consta que la víctima haya presentado denuncia.