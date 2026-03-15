Trasladado al hospital un conductor tras el vuelco de un turismo en la N-122 en Tordesillas (Valladolid)

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 52 años ha resultado herido en la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 394 de la carreta N-122 en Tordesillas, en el desvío de la A-62 sentido Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 23.41 horas del sábado 14 de marzo, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió un aviso sobre el accidente en el que se ifnormaba que el conductor no podía salir del vehículo.

El 1-1-2 avisó a la Policía Local de Tordesillas, a Guardia Civil de Valladolid, a Bomberos de Diputación de Valladolid, así como a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia soporte vital básico (SVB) que finalmente trasladó a un varón de 52 años al Hospital Universitario Río Hortega.