Trasladado al hospital un herido por arma blanca tras una pelea en Pingüinos

Archivo - Entrada de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 30 años ha sido trasladado al hospital tras resultar herido por arma blanca en una pelea con otro hombre en las carpas de la concentración motera Pingüinos, en Valladolid, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 6.55 horas de este domingo, 11 de enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido varias llamadas en las que se informaba de la pelea y de que había un herido por arma blanca, quien se encontraba consciente.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía, mientras el dispositivo preventivo de Cruz Roja en el lugar ha atendido al herido, un varón de 30 años, herido en la espalda y una pierna.

Posteriormente, el afectado ha sido trasladado, en ambulancia por el equipo de este dispositivo, al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.