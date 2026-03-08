Trasladado al hospital un pasajero de un autobús tras la colisión con un turismo en Burgos

BURGOS, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 77 años ha sido trasladado este domingo al Complejo Asistencial de Burgos tras caerse en el interior de un autobús urbano de la ciudad cuando éste vehículo ha colisionado con un turismo en la calle Padre Conde de la capital burgalesa, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 11.23 horas cuando se ha informado al 112 de una colisión entre un turismo y un autobús urbano al paso por el número 58 de la calle Padre Conde, en Burgos capital, donde, solicitaban asistencia sanitaria para un pasajero del autobús, un varón de 77 años, que se quejaba de la espalda a caerse a causa del frenazo.

Se ha informado a la policía local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Tras ser atendido en el lugar, se ha trasladado al varón al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.