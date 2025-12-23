Trasladado al hospital un varón tras ser atropellado en Miranda de Ebro

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 23 (EUROPA PRESS)

Un varón de 30 años ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Hospital Santiago Apóstol tras ser atropellado por un turismo en la calle Ronda del Ferrocarril con calle Logroño de Miranda de Ebro (Burgos).

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido en torno a las 08.09 horas de este martes, 23 de diciembre, cuando se alertó del atropello de un hombre que se encontraba tumbado inconsciente, aunque recuperó la consciencia en el lugar.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a la Policía Local de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil.

El personal sanitario de Sacyl atiende al herido, un varón de 30 años que fue trasladado en UVI móvil al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.