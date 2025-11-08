Trasladan a dos agentes de la Guardia Civil que intervinieron en un incendio en una buhardilla de Villadiego (Burgos)

BURGOS 8 Nov. (EUROPA PRESS) - Dos agentes de la Guardia Civil, de 22 y 38 años, han tenido que ser trasladados al hospital de Burgos por un incendio declarado en la buhardilla de una vivienda, a causa de la caída de un rayo, en la calle Landete de Villadiego, según ha informado 112 Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada a las 19.54 horas de la Guardia Civil de Burgos, que ha informado del incendio, en el que solicitaban la intervención de los bomberos.

El 112 ha dado aviso de este incendio a los Bomberos de Burgos, quienes a su vez movilizan al personal voluntario de la Diputación de Burgos.

Posteriormente, una nueva llamada ha explicado que se precisaba asistencia para atender a un agente de la Guardia Civil intoxicado mientras trataba de contener las llamas con un extintor. Se ha informado del cambio de situación al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende finalmente a dos agentes, dos varones de 38 y 22 años, a quienes se traslada de inicio al centro de salud de Villadiego y, posteriormente, al hospital de Burgos.